Ceará terá dois retornos e dois estreantes à disposição para enfrentar o CSA

Passado o empate com o Botafogo-PB, o Ceará se reapresentou na manhã deste sábado (27) já visando o próximo adversário, o CSA, em duelo da próxima quarta-feira (31). Para a partida, válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o Alvinegro terá dois importantes retornos e dois estreantes à disposição.

O zagueiro Klaus e o atacante Cléber, que ficaram de fora da partida contra o Belo, voltam a ficar disponíveis. O defensor fez dois testes de contraprova de Covid-19, que deram resultado negativo, e com isso retomou os treinos.

Já o centroavante, por ter concentrado com o volante William Oliveira, que está com a doença, não viajou. Porém, fez novo teste e, com mais um resultado negativo, também voltou aos treinamentos.

Estreantes

Legenda: Lima foi um dos destaques do Ceará no Brasileirão de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além da dupla, o técnico Guto Ferreira ganha novas opções para a equipe. O zagueiro Messias, recém-contratado, já está treinando com o elenco alvinegro e será regularizado a tempo, ficando apto para a partida. A condição física não é um dificultador ao jogador, tendo em vista que vinha atuando normalmente pelo América-MG.

No sistema ofensivo, outro reforço. O meia-atacante Lima, contratado junto ao Grêmio, já foi regularizado e com isso também tem boas chances de estrear.

