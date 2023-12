Ceará terá direito a 40% do valor de possível venda de Jacaré, especulado em clube do exterior

O Ceará receberá 40% do valor de uma possível venda do atacante Vitor Jacaré. O atacante de 24 anos pertence ao Bahia e recebeu uma proposta do Sporting Cristal, do Peru. O Ceará ainda é dono de 40% dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com os jornalistas Gabrielle Gomes e Rafael Teles, do ge, as conversas entre o atacante e a equipe peruana estão avançadas e o negócio deve ser fechado nos próximos dias. Os valores oferecidos ainda não foram divulgados.

Legenda: Jacaré com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Vitor Jacaré chegou ao Ceará em 2020 e permaneceu em Porangabuçu até 2022. Ao longo de sua passagem pelo Vovô, ele somou 22 partidas e quatro gols. Ele chegou ao Bahia na temporada 2022 e somou 40 partidas, seis gols e três assistências.

Já na temporada 2023, também atuando pelo Bahia, foram 40 jogos seis gols e quatro assistências. Jacaré tem contrato com o Esquadrão até o final da temporada 2024.