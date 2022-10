Ceará terá desfalque de Vina e Mendoza e mais quatro atletas contra Atlético-MG; veja ausências

O Ceará enfrenta o Atlético-MG neste domingo (9), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com desfalque de Vina e Mendoza. O meio-campista recebeu cartão vermelho por reclamação no empate contra o Goiás, enquanto o atacante completou a sequência de cartões amarelos. Guilherme Castilho e Erick devem ser os substitutos.

O técnico Lucho González também deve ter o desfalque de Lucas Ribeiro. O atleta sofreu um trauma no joelho e é dúvida para a partida. Além do defensor, a equipe alvinegra ainda terá as ausências de Richard (edema na posterior da coxa), Messias (lesão na panturrilha), Rodrigo Lindoso (tendinite no joelho) e Matheus Peixoto (entorse no tornozelo).

Em contrapartida, após cumprir suspensão, o volante Richard Coelho fica à disposição da comissão técnica.

Diante do Atlético-MG, a equipe visa voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 15ª colocação, com 32 pontos, está próximo da zona de rebaixamento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil