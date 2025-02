Ceará terá desfalque de titular e artilheiro em próximo jogo da temporada

O Ceará não poderá contar com o atacante Pedro Henrique no próximo jogo da temporada, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2025. O jogador é o atual artilheiro do Vovô em 2025, com quatro gols marcados.

No Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, disputado no último dia 8 de fevereiro, o atacante, que veste a camisa 7 do Vovô, completou a série de três cartões amarelos, e por isso terá de cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Ceará na competição.

Legenda: Pedro Henrique marcou um dos gols da vitória do Ceará no Clássico-Rei Foto: Davi Rocha / SVM

Líder e com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Ceará avançou de forma direta para as semifinais, aguardando a definição de seu adversário entre Maracanã e Horizonte. No jogo de ida das quartas, o Maracanã venceu por 3 a 2. A ida da semifinal deve acontecer entre os dias 1º e 2 de março.

As principais alternativas para a ausência de Pedro Henrique são Galeano e Alejandro Martínez, outros pontas do elenco do Ceará que atuam principalmente pelo lado direito. Martínez chegou inclusive cercado de grande expectativa.