Ceará terá defesa inédita no Clássico-Rei; veja opções e linhas defensivas mais usadas na Série A

O Ceará terá desfalques pontuais para o Clássico-Rei deste domingo (14) pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Fortaleza, o técnico Marquinhos Santos não contará com os zagueiros Luiz Otávio e Messias, por suspensão, enquanto a presença de Bruno Pacheco é incerta, devido ao período de transição no departamento médico. Com isso, o Alvinegro de Porangabuçu utilizará uma linha defensiva inédita no confronto.

Os defensores estão entre os atletas que mais atuaram pelo Ceará na competição nacional, com 14, 18 e 16 partidas, respectivamente. Para a partida, Marquinhos Santos tem Victor Luis, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Marcos Victor, Nino Paraíba, Michel Macedo e Marcos Ytalo à disposição. Apenas a lateral-direita está completa para o Clássico-Rei e ainda conta o retorno de Buiú (Marcos Ytalo), após quase um ano de ausência - a última vez que o atleta, de 26 anos, esteve em campo foi em 15 de agosto de 2021, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

A linha de defesa alvinegra deve ser composta por: Victor Luís, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro (ou Marcos Victor) e Nino Paraíba.

O duelo contra o Fortaleza será transmitido pela TV Verdes Mares, com narração de Antero Neto e comentários de André Almeida e Daniel Rocha.

Veja quartetos defensivos utilizados pelo Ceará na Série A

Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Messias e Nino Paraíba (vs Palmeiras, vs Botafogo, vs Atlético-GO, vs Corinthians, vs Avaí, vs Juventude)

(vs Palmeiras, vs Botafogo, vs Atlético-GO, vs Corinthians, vs Avaí, vs Juventude) Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda, Messias e Michel Macedo (vs Santos, vs Coritiba, vs Goiás, vs Palmeiras)

(vs Santos, vs Coritiba, vs Goiás, vs Palmeiras) Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Messias e Michel Macedo (vs RB Bragantino, vs Cuiabá, vs Fluminense)

(vs RB Bragantino, vs Cuiabá, vs Fluminense) Victor Luís, Luiz Otávio, Messias e Nino Paraíba (vs Fortaleza, vs Atlético-MG, vs Botafogo)

(vs Fortaleza, vs Atlético-MG, vs Botafogo) Victor Luís, Gabriel Lacerda, Messias e Nino Paraíba (vs América-MG, vs Internacional)

(vs América-MG, vs Internacional) Bruno Pacheco, Lucas Ribeiro, Gabriel Lacerda e Michel Macedo (vs Athletico-PR)

(vs Athletico-PR) Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Michel Macedo (vs Flamengo)

(vs Flamengo) Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Michel Macedo (vs São Paulo)

