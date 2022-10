Ceará terá 308 atletas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s)

O Ceará será representado por 308 atletas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que acontecem entre os dias 1º a 15 de novembro. A delegação conta com 308 participantes entre atletas e técnicos, representando 30 municípios do estado do Ceará e 90 escolas públicas e particulares.

Disputam os jogos, atletas de 12 a 14 anos. Os representantes do Estado embarcam para o Rio de Janeiro - sede do evento - em quatro etapas: 1º novembro (judô, caratê, taekwondo, xadrez, basquetebol, futsal, vôlei de praia); 5 de novembro (tênis de mesa); 8 de novembro (ciclismo, natação, atletismo, atletismo adaptado, badminton, handebol, voleibol) e 9 de novembro (wrestling e ginástica ritmica).

“Esse é o grande momento do esporte, o intercâmbio entre os atletas de todos os estados do Brasil. O resultado final dos Jogos Escolares do Ceará proporciona a esses atletas a participarem de momentos únicos, que é a etapa nacional dos jogos”, salientou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Experiência

Para o atleta João Nathan Rodrigues, 12, do taekwondo, município de Caucaia, os Jogos serão uma experiência incrível.

“Essa vai ser minha primeira vez viajando, vai ser uma experiência incrível em uma cidade que eu nunca fui, um estado longe da minha casa”, disse o atleta.

As modalidades disputadas nos Jogos Escolares Brasileiros 2022 (JEB’s 2022) serão: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, caratê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling e xadrez, nos naipes feminino e masculino e ginástica ritmica, no naipe feminino, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, nos naipes feminino e masculino.

Os Jogos Escolares Brasileiros 2022 (JEB’s 2022), são uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE e têm por finalidade a participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos esportivos.

