Ceará tenta sequência inédita nesta Série A com dois jogos seguidos em casa

Em um campeonato de pontos corridos, as tabelas geralmente intercalam jogos dentro e fora de casa, mas às vezes acontecem dois jogos seguidos fora ou em casa. Quando os confrontos são em casa, as equipes veem logo com uma oportunidade de somar 6 pontos e subir na tabela. É o caso do Ceará, ao enfrentar o Fluminense no domingo (31) às 16 horas e o Cuiabá (no dia 7 de novembro), ambos no Castelão, pela 29ª e 30ª rodadas da Série A. E o Alvinegro tem a chance de conquistar pela 1ª vez, os 6 pontos, ou 100% de aproveitamento.

Conquistar duas vitórias faria a equipe de Tiago Nunes dar um salto na tabela, saindo de 14º com 33 pontos, e indo para um 10º lugar com 39, encaminhando a permanência e seguindo firme na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Desperdiçou

Na Série A 2021, o Ceará teve 4 sequências de jogos seguidos em casa, sendo uma com 3 jogos. E em nenhuma delas conseguiu duas vitórias seguidas. Na primeira sequência de dois jogos em casa, o Vovô venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 pela 6ª rodada, mas empatou com o São Paulo em 1 a 1 na rodada seguinte.

Na segunda, o Vozão voltou a somar 4 pontos. O time venceu o Fortaleza por 3 a 1 no Castelão pela 14ª rodada, mas na 15ª empatou com o Atlético/GO em 0 a 0.

Por uma série de adiamentos de suas partidas na Série A, o Vovô teve a incomum sequência de 3 jogos em casa, mas não conseguiu vencer duas seguidas: empatou com o Santos em 0 a 0, venceu a Chapecoense por 1 a 0 e empatou com o Inter em 0 a 0. E finalmente, na útima série, o Vovô empatou com o Bragantino em 2 a 2 e perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

Portanto, a equipe alvinegra terá a chance de vencer duas seguidas em casa, nesta que será a última série, já que nas 7 rodadas restantes serão intercalados jogos dentro e fora de casa.

