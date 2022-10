Ceará tenta quebrar tabu de vitórias de quase 30 anos contra Goiás; veja retrospecto

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (5) contra o Goiás visando quebrar o jejum de vitórias e o tabu como mandante contra a equipe goiana na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Lucho González enfrenta momento de irregularidade na competição, estando próximo da zona de rebaixamento, com 31 pontos conquistados em 29 partidas.

A equipe cearense não vence o Goiás como mandante desde 2016, quando conquistou o triunfo pela Série B do Brasileirão, por 2 a 1, com gols de Felipe e Ramires (contra). Desde então, enfrentou o time goiano em três ocasiões, com duas derrotas e um empate. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o retrospecto negativo contra do Verdão do Centro-Oeste aumenta: não vence desde 1993 em solo cearense.

Após a derrota para o América-MG, o Ceará alcançou a pior campanha da história do clube na Série A dos pontos corridos até 29ª rodada.

Veja histórico do Ceará contra Goiás como mandante na Série A

Ceará 1 × 1 Goiás (Série A 2010)

Ceará 0 × 1 Goiás (Série A 2019)

Ceará 2 × 2 Goiás (Série A 2020)

Veja histórico do Ceará contra Goiás como mandante

Ceará 0 × 1 Goiás (Série B 2017)

