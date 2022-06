Ceará tenta quebrar tabu de nove jogos contra América-MG; entenda

O Ceará visita o América-MG nesta quarta-feira (8) na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), visando quebrar um tabu de nove jogos. A equipe cearense não vence o Coelho desde 2015, há sete anos, quando triunfou por 3 a 0 no duelo de volta da Copa do Brasil. No período, são três vitórias do América-MG e seis empates.

Para isso, a equipe de Dorival Júnior conta com um desempenho como visitante favorável. Em cinco partidas na Série A atuando fora do Estado, soma apenas uma derrota. O adversário, por sua vez, conta um retrospecto em casa positivo, sem somar reveses na competição nacional na temporada. Inclusive, não perde contra o Ceará em Minas Gerais desde 2012, pela Série B.

Desde que retornou à Série A em 2018, Ceará e América-MG se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória do time mineiro, que culminou na demissão do técnico Guto Ferreira, em 2021.

Confrontos na Série A

Ceará 2 x 2 América-MG (2018) América-MG 0 x 0 Ceará (2018) América-MG 2 x 0 Ceará (2021) Ceará 0 x 0 América-MG (2021)

Sequência sem vitórias do Ceará contra o América-MG

Ceará 0 x 2 América-MG (Série B - 2015) América-MG 1 x 1 Ceará (Série B - 2015) América-MG 0 x 0 Ceará (Primeira Liga - 2017) América-MG 1 x 0 Ceará (Série B - 2017) Ceará 1 x 1 América-MG (Série B - 2017) Ceará 2 x 2 América-MG (Série A - 2018) América-MG 0 x 0 Ceará (Série A - 2018) América-MG 2 x 0 Ceará (Série A - 2021) Ceará 0 x 0 América-MG (Série A - 2021)