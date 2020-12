Ceará tenta confirmar vaga na final do Cearense de futsal contra Pacajus; TV Diário transmite

Após vencer a primeira e emocionante partida da fase semifinal do Campeonato Cearense de Futsal por 6 a 5, o Ceará encontra novamente o Pacajus para tentar confirmar a passagem para a final da competição. O jogo acontece neste sábado (12), às 16h, no Centro de Formação Olímpica (CFO), com transmissão ao vivo da TV Diário. Você pode conferir também no site do Diário do Nordeste.

O time alvinegro tem a vantagem do empate, mas não quer depender disso para passar de fase. Para o treinador da equipe, Deivdy Hadson, a instituição merece erguer mais um troféu pelo trabalho realizado na competição.

"Chegar em uma equipe grande e de tradição como o Ceará é muito bacana, mas a gente sabe que os campeonatos não acabaram e a gente quer entrar na história do clube, mas entrar da melhor maneira possível, que é com títulos. A gente está muito focado nisso pois o clube merece esse título. A alegria de estar nesse momento é muito grande, mas a gente ainda tem esse objetivo", disse.

Legenda: O Ceará é o atual campeão estadual e tem a melhor campanha geral da competição em 2020 Foto: Stephan Eilert / Ceará

Após ficar atrás do placar em vários momentos da partida de ida, disputada no ginásio Paulo Sarasate, no último domingo, o técnico alvinegro reconhece os perigos da equipe metropolitana e já alertou os atletas para os cuidados.

"Equipe do Pacajus a gente já conhece. É uma equipe forte, bem treinada. A gente sabia que seria um jogo difícil, como sabe que sábado será um jogo difícil novamente. Já temos estudado essa equipe, a gente sabe da forma que eles jogam. Eles jogam explorando nossos erros, em contra-ataques e eles tem qualidade para executar. A gente tem que entrar focado, concentrado, fazer nosso jogo. Claro que não estamos pensando em empate, estamos pensando em vitória. E se for preciso usar a vantagem, vamos usar no final do jogo com inteligência. Se eles estão nas semifinais é porque tem condições de ser campeões. A gente tem que ter bastante cuidado e fazer o nosso jogo sempre", alertou.

O desafio do Vovô também é manter a concentração da equipe, tendo em vista que o time também está na decisão da Copa do Brasil contra o Dois Vizinhos (PR). A partida de ida acontece na terça-feira(15).

"É um trabalho difícil porque é mental. Além do desgaste físico, esse desgaste mental também existe. Não ganhamos nada ainda, temos uma adversário difícil pela frente, temos que focar jogo a jogo. Se muda o chip a cada jogo, a gente joga na quarta o Campeonato Cearense e no sábado ou domingo a Copa do Brasil, vivendo cada jogo. Temos que estar preparado a cada jogo, tanto tecnicamente, como fisicamente, como psicologicamente. Nesse momento, quem tiver mais equilibrado, com mais foco, leva a vantagem no final".

A outra semifinal do estadual também terá transmissão ao vivo da TV Diário, no domingo, às 16h. O BNB enfrenta o Colégio José Romão, de Sobral.