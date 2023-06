Ceará tem vantagem em histórico de confrontos contra o Sampaio Corrêa; veja retrospecto

O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa neste domingo (25), às 15h30, no Castelão, em São Luis (MA), pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. O Vovô é o 8º colocado da competição nacional com 19 pontos, enquanto o Sampaio Corrêa é o 14º com 15.

E as duas equipes voltam a se enfrentar pela Série B após 7 anos. Nos últimos anos, os confrontos foram pela Copa do Nordeste, sendo um em 2023, com vitória do Ceará por 2 a 0, no dia 4 de fevereiro, com gols de Jean Carlos e Guilherme Castilho, no PV.

A última vez que se enfrentaram pela 'Segundona' foi em 2016, em dois jogos, com uma vitória para cada lado. Curiosamente, o Sampaio venceu em Fortaleza por 1 a 0, e o Vovô deu o troco em São Luis, por 3 a 2.

No geral, o Vozão tem vantagem no retrospecto geral: são 12 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. O Vovô marcou 50 gols e sofreu 28. São 6 jogos pela Série A, 10 pela Série B, 2 pela Copa do Brasi, um pela Copa João Havelange e 8 pelo Nordestão.

Confrontos entre Ceará e Sampaio Corrêa*

Ceará 2x0 Sampaio Corrêa - Nordestão 2023

Ceará 1x1 Sampaio Corrêa - Nordestão 2022

Ceará 3x0 Sampaio Corrêa - Nordestão 2021

Ceará 5x0 Sampaio Corrêa - Nordestão 2019

Ceará 2x1 Sampaio Corrêa - Nordestão 2018

Sampaio Corrêa 1x0 Ceará - Nordestão 2018

Ceará 0x1 Sampaio Corrêa - Série B 2016

Sampaio Corrêa 2x3 Ceará - Série B 2016

Ceará 3x1 Sampaio Corrêa - Nordestão 2016

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará - Nordestão 2016

Sampaio Corrêa 1x0 Ceará - Série B 2015

Ceará 1x3 Sampaio Corrêa - Série B 2015

Ceará 1x1 Sampaio Corrêa - Série B 2014

Sampaio Corrêa 2x2 Ceará - Série B 2014

Ceará 4x0 Sampaio Corrêa - Série B 2002

Sampaio Corrêa 3x2 Ceará - Série B 2001

Ceará 3x2 Sampaio Corrêa - Série B 2001

Sampaio Corrêa 2x0 Ceará - Copa João Havelange

Ceará 1x1 Sampaio Corrêa - Copa Brasil 2000

Sampaio Corrêa 0x0 Ceará - Copa Brasil 2000

Ceará 2x1 Sampaio Corrêa - Série B 1999

Sampaio Corrêa 0x3 Ceará - Série A 1986

Ceará 4x1 Sampaio Corrêa - Série A 1985

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará - Série A 1985

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará - Série A 1978

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará - Série A 1977

Ceará 4x0 Sampaio Corrêa - Série A 1977

*Histórico do site ogol