Ceará tem vantagem em duelos com o Criciúma; último jogo foi da festa do acesso do Vovô em 2017

No domingo (7), o Ceará enfrenta o Criciúma pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Henriberto Hulse, em Criciúma (SC) e marca o reencontro das duas equipes após 6 anos. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2017, também pela Série B e o jogo marcou a festa do acesso do Vovô para a Série A no gramado do Henriberto Hulse.

O Ceará enfrentaria o Criciúma pela 37ª rodada, com uma grande chance de acesso, mas subiu para a Série A antes da bola rolar, pelos resultados paralelos o ajudarem. Os jogadores, comissão técnica - Marcelo Chamusca era o treinador - e torcida comemoraram muito antes do confronto, já saindo dos vestiários com uma camisa alusiva ao acesso.

Legenda: Pela 37ª rodada da Série B de 2017, o Ceará comemorou o acesso no gramado do Henriberto Hulse, local do jogo de domingo Foto: THIAGO GADELHA

Em campo, o Vovô empatou em 1 a 1, gol de Lima, e a festa continuou após o apito final, ao lado do torcedor que compareceu em grande número.

Vovô em vantagem no histórico

E o histórico de confrontos é favorável ao Vovô, com uma vitória a mais. Em 21 jogos (18 pela Série B e 3 pela Série A), são 8 vitórias do Ceará, contra 7 da Ponte e 6 empates. O Alvinegro cearense marcou 28 gols e sofreu também 28.

Confira o histórico de confrontos entre Ceará x Criciúma

Criciúma 1x1 Ceará - Série B 2017

Ceará 3x1 Criciúma - Série B 2017

Criciúma 2x3 Ceará - Série B 2016

Ceará 1x0 Criciúma - Série B 2016

Criciúma 3x0 Ceará - Série B 2015

Ceará 1x1 Criciúma - Série B 2015

Criciúma 2x1 Ceará - Série B 2012

Ceará 2x2 Criciúma - Série B 2012

Criciúma 2x0 Ceará - Série B 2008

Ceará 3x1 Criciúma - Série B 2008

Criciúma 0x0 Ceará - Série B 2007

Ceará 1x1 Criciúma - Série B 2007

Ceará 2x0 Criciúma - Série B 2005

Criciúma 3x2 Ceará - Série B 2002

Ceará 3x0 Criciúma - Série B 1999

Criciúma 2x0 Ceará - Série B 1998

Criciúma 3x0 Ceará - Série B 1998

Ceará 1x1 Criciúma - Série B 1998

Criciúma 1x2 Ceará - Série A 1987

Ceará 2x0 Criciúma - Série A 1986

Criciúma 2x0 Ceará - Série A 1986