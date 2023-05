Ceará tem vantagem em duelos com a Ponte Preta; relembre vitória do acesso em 2009

No domingo (7), o Ceará enfrenta a Ponte Preta pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Moises Lucarelli, em Campinas e marca o reencontro das duas equipes após 9 anos. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2014, também pela Série B.

E o histórico de confrontos é favorável ao Vovô, com uma vitória a mais. Em 13 jogos (8 pela Série B e 5 pela Série A), são 6 vitórias do Ceará, contra 5 da Ponte e 2 empates. O Alvinegro cearense marcou 22 gols e sofreu 21.

O último confronto foi em 27/09/2014, portanto, há 9 anos, com vitória da Ponte Preta por 3 a 1 no Moises Lucarelli. Mas o confronto histórico entre os dois foi em 2009, marcando o acesso do Ceará para a Série A.

Histórico de confrontos

Ponte Preta 3x1 Ceará (Série B 2014)

Ceará 3x2 Ponte Preta (Série B 2014)

Ponte Preta 1x2 Ceará (Série B 2009)

Ceará 1x1 Ponte Preta (Série B 2009)

Ceará 2x0 Ponte Preta (Série B 2008)

Ponte Preta 3x2 Ceará (Série B 2008)

Ponte Preta 1x1 Ceará (Série B 2007)

Ceará 4x1 Ponte Preta (Série B 2007)

Ponte Preta 0x1 Ceará (Série A 1982)

Ceará 2x3 Ponte Preta (Série A 1982)

Ceará 1x3 Ponte Preta (Série A 1977)

Ceará 2x1 Ponte Preta (Série A 1976)

Ponte Preta 2x0 Ceará (Série A 1976)

Relembre o jogo do acesso do Ceará de 2009

Em 2009, o Alvinegro fez uma bela campanha na Série B daquele ano, conquistando um acesso com a 3ª colocação, com 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O início foi difícil (na 4ª rodada o time se encontrava na zona de rebaixamento), a chegada de PC Gusmão duas rodadas depois transformou a equipe, com o grupo engrenando, protagonizando vitórias marcantes como diante do Vasco no Maracanã por 2 a 0 e do arquirrival Fortaleza por 1 a 0, diante do Brasiliense com gol do eterno ídolo Sérgio Alves nos minutos finais.

A equipe entrou de vez na história do clube no dia 21 de novembro de 2009 ao bater a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 2 a 1, debaixo de chuva, lavando a alma do torcedor em todo País e presente em São Paulo para um dia inesquecível ao confirmar seu acesso para a Série A após a 37ª rodada.

Legenda: Ceará e Ponte fizeram jogo nervoso e debaixo de chuva no Moisés Lucarelli Foto: KIKO SILVA / ARQUIVO DIÁRIO DO NORDESTE

Sob forte chuva, o Ceará começou melhor o jogo e abriu o placar aos 10 minutos, Geraldo fez o cruzamento pela direita, Renan tentou afastar, mas acabou marcando contra.

O Vozão continuou melhor, mas sofreu um gol de empata aos 42 minutos: Vicente cobrou escanteio, o goleiro Lopes afastou mal e Gadelha pegou de primeira para marcar.



No segundo tempo, o Ceará manteve o controle do jogo e aos 34 minutos, após bola cruzada na área, Fabrício cabeceou certeiro e marcou o gol do acesso.

Legenda: O elenco de 2009 comemora o acesso do Ceará para a Série A após vitória do Moisés Lucarelli Foto: KIKO SILVA / ARQUIVO DIÁRIO DO NORDESTE

Após o apito final, a torcida do Vozão presente no estádio e os jogadores, emocionados, puderam soltar o grito de "O Vovô voltou". Todo elenco vestiu a camisa comemorativa do acesso e foram até o alambrado comemorar com o torcedor.

Eterna lembrança

“Foi uma conquista na minha carreira e vai ficar marcada na minha história no futebol: o acesso de 2009 do Ceará. Fazia muito tempo que o time não subia para a primeira divisão. Competição começando e chegamos em baixo em um ponto, com a chegada do PC e muito trabalho chegamos no final do ano com o acesso e foi uma coisa que ficou marcada”, relembrou Michel, ex-jogador e ídolo do Vovô pela dedicação em campo.

Elenco histórico

Será a chance do alvinegro rever em campo uma equipe eficiente, obediente taticamente - Geraldo era o meia de ligação que também defendia - e com um sistema defensivo sólido - o trio de ferro com os volantes João Marcos, Heleno e Michel, além de um atacante com gols decisivos e alvinegro de sangue: Mota. Claro, jogadores como Lopes, Boiadeiro, Arlindo Maracanã, Fabrício, Fábio Vidal, Careca, Wellington Amorim, Misael, Sérgio Alves e Preto também são lembrados. E grande parte deles faria história no ano seguinte, na Série A, chegando a liderá-la ao vencer o Avaí no Castelão no dia de seu aniversário de fundação e garantir inédita vaga na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 x 2 CEARÁ

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 21 de novembro de 2009

Horário: 16 horas

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (Fifa-RJ)}

Assistentes: Rodrigo Pereira Joia e Wendel de Paiva Gouveia (ambos do RJ)

Cartões Amarelos: Vicente, Deda, Dezinho, Dede e Pirão (Ponte Preta); Erivélton e Mota (Ceará)

Gols: Renan (contra) e Fabrício (CEA), Fabiano Gadelha (PON)

Ponte Preta

Gilson; Dede, Dezinho, Renan e Vicente; Deda, Pirão, Tinga (Leandrinho) e Fabiano Gadelha (Jean Carioca); Evando (Lins) e Reis. Técnico: Wanderley Paiva.

Ceará

Lopes; Arlindo Maracanã, Fabrício, Erivélton e Fábio Vidal; Heleno, João Marcos, Michel e Geraldo (Reinaldo); Preto (Wellington Amorim) e Mota. Técnico: PC Gusmão.