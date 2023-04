Ceará tem vantagem contra o Sport em confrontos pela Copa do Nordeste; veja retrospecto

O Ceará tem um histórico favorável em confrontos com o Sport pela Copa do Nordeste. Na história, são oito jogos entre as equipes pela competição regional, com o Ceará ganhando metade dos duelos. Nesta quarta-feira (19), Ceará e Sport voltam a se enfrentar pelo Nordestão, em duelo válido pelo jogo de ida da final da edição de 2023 do torneio.

Será a segunda vez que as equipes irão se enfrentar em 2023. No dia 14 de fevereiro, Ceará e Sport duelaram no Estádio Presidente Vargas (PV), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Ceará venceu a partida por 3 a 2, com gols de Willian Formiga, David Ricardo e Janderson. O Sport descontou com Luciano Juba e Vágner Love.

RETROSPECTO DE JOGOS ENTRE CEARÁ E SPORT PELA COPA DO NORDESTE

Oito jogos

Quatro vitórias do Ceará

Duas vitórias do Sport

Dois empates

Na partida de ida da grande decisão da Copa do Nordeste de 2023, o Ceará terá a seu favor o fato de jogar diante de seu torcedor, na Arena Castelão. Na atual temporada, a equipe alvinegra ainda não perdeu jogando como mandante e, na história, em jogos em casa diante do Sport, o Ceará também apresenta vantagem.

RETROSPECTO DE JOGOS ENTRE CEARÁ E SPORT, COM O CEARÁ MANDANTE

21 jogos

Dez vitórias do Ceará

Sete empates

Quatro vitórias do Sport

No retrospecto geral, porém, a vantagem é do Sport. Ao todo, foram 39 confrontos entre Ceará e Sport na história, considerando jogos de todas as competições. O Leão da Ilha já superou o Vovô em 16 oportunidades.

RETROSPECTO ENTRE CEARÁ E SPORT

39 jogos

16 vitórias do Sport

13 vitórias do Ceará

Dez empates

45 gols marcados pelo Sport

41 gols marcados pelo Ceará

Ceará e Sport entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de ida da final da Copa do Nordeste de 2023. O jogo de volta será disputado no dia 3 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.