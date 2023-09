Ceará tem sete jogadores pendurados para a próxima rodada da Série B; veja lista

O Ceará enfrentará a Chapecoense no próximo sábado (23) com sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Caso qualquer um deles seja advertido com o amarelo na partida, estará suspenso para o jogo contra o Atlético-GO, na rodada seguinte.

Desses sete jogadores, dois são considerados titulares na equipe de Vagner Mancini: o zagueiro Léo Santos, que tem sido utilizado por Mancini como volante, e o lateral-direito Warley. Ambos foram titulares em todos os jogos com o novo treinador.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE PENDURADOS

Tiago Pagnussat

Léo Santos

Warley

Willian Formiga

Breno

Nicolas

Danilo Barcelos

Legenda: Danilo Barcelos também soma dois cartões amarelos Foto: Thiago Gadelha/SVM

Chapecoense e Ceará entram em campo neste sábado (23), às 17h de Brasília, na Arena Condá, em Chapecó (SC), para disputar a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O time mandante é o 17º colocado, enquanto o Vovô é o décimo.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.