Ceará tem seis jogadores pendurados para o jogo contra o CRB nesta sexta (6)

O Ceará enfrenta a equipe do CRB nessa sexta-feira (6), às 21h30. Para a partida, o treinador Vagner Mancini entra com seu time em campo ciente de que seis jogadores estão pendurados e caso levem cartão amarelo estarão fora do próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, válido pela 32ª rodada da Série B.

O zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais Willian Formiga e Danilo Barcelos, os volantes Breno e Richardson e o atacante Nicolas são os jogadores que já contabilizam dois cartões. Na derrota para o Atlético-GO, três desses seis jogadores amarelados formaram o time titular.

Para o jogo contra o CRB, o Alvinegro vai contar com o retorno do zagueiro Léo Santos e do lateral Warley, que cumpriram suspensão automática contra o Atlético-GO em decorrência do terceiro cartão amarelo.

O Ceará enfrenta o CRB nessa sexta-feira (6), às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.

PENDURADOS

- Tiago Pagnussat;

- Willian Formiga ;

- Danilo Barcelos;

- Richardson;

- Breno;

- Nicolas.

RETORNOS

- Léo Santos;

- Warley.

