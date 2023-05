Ceará tem retornos para encarar o Novorizontino pela Série B; veja provável escalação

O goleiro Richard, o volante Zé Ricardo e o atacante Erick Pulga treinaram normalmente nesta sexta-feira (26) com o elenco do Ceará em Carlos de Alencar Pinto (CAP) e devem estar à disposição do treinador Eduardo Barroca para a partida contra o Novorizontino pela Série B, neste domingo (26). Os três jogadores estavam entregues ao Departamento Médico do clube.

O goleiro Richard ficou de fora das partidas contra Criciúma e Londrina por conta de uma sobrecarga muscular. O volante Zé Ricardo realizou um procedimento cirúrgico no quinto metatarso do pé esquerdo e ainda não fez sua estreia com a camisa do Ceará. O atacante Erick Pulga desfalcou a equipe contra Criciúma e Londrina em razão de uma virose.

Com os retornos, Barroca tem praticamente todo o elenco do Ceará à disposição. O zagueiro Tiago Pagnussat (estiramento muscular na panturrilha), o lateral-direito Michel Macedo (estiramento muscular da coxa esquerda) e o lateral-esquerdo Willian Formiga (entorse no joelho) seguem no Departamento Médico e estão fora dos treinamentos.

Com isso, a provável escalação do Ceará para enfrentar o Novorizontino é: Bruno Ferreira (Richard); Caíque, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão, Chay e Jean Carlos; Erick e Nicolas.

SAIBA MAIS DETALHES:

Ceará e Novorizontino entram em campo neste domingo (28), às 15h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a nona rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Ceará ocupa a nona posição, com 13 pontos, enquanto o Novorizontino é o sétimo colocado, com 14 pontos.