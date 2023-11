Ceará tem retornos e ausências no treinamento desta quarta-feira; veja detalhes

O Ceará realizou treinamento nesta quarta-feira (1), em Porangabuçu, visando a partida contra o Botafogo/SP pela 35ª rodada da Série B. O duelo será no sábado (4), às 17 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). As duas equipes estão empatadas com 46 pontos e não têm mais chances de acesso ou rebaixamento.

Como novidades, o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral Willian Formiga, e os volantes Brenno e Zé Ricardo voltaram a treinar. Em contrapartida, Barletta e Caíque não treinaram.

Tiago Pagnussat tinha uma lesão muscular na coxa esquerda, Formiga na panturrilha direita, Zé Ricardo tratava de inflamação no joelho direito e Breno um desconforto muscular na coxa esquerda.

Legenda: Tiago Pagnussat voltou a treinar nesta quarta-feira (1) Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Já Caíque, continua tratamento de uma tendinopatia patelar esquerda e Chrystian Barletta trata estiramento muscular na panturrilha esquerda.

Garotos da base

No treinamento, três atletas das categorias de base treinaram com os profissionais: os zagueiros Jonathan e Yago, e o atacante Ezequiel Ivo.

Desfalques

O Ceará terá desfalques para o jogo com o Botafogo. Lucas Ribeiro está suspenso por ter recebido três cartões amarelos. Expulso no jogo contra o Avaí, David Ricardo cumpriu a punição no duelo contra o Sport e volta para a disputa contra o time paulista. Outro que não joga é Erick, que foi liberado antes do fim do contrato após acordo com o clube.