Ceará tem retornos de 3 jogadores diante do Bragantino no domingo pela Série A

O Ceará terá o retorno de três jogadores para a 23ª rodada da Série A do Brasileiro. O Vozão encara o Bragantino no domingo (21), às 18 horas no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) e terá os retornos da dupla de zaga titular - Messias e Luiz Otávio - e do atacante Zé Roberto. Todos cumpriram suspensão no Clássico-Rei do último domingo no Castelão.

Se a dupla tem titularidade garantida, Zé Roberto disputa posição com Matheus Peixoto, que foi titular contra o Fortaleza.

Ainda sem treinador, o Ceará deve ser comandado por Juca Antonello, auxiliar técnico permanente do clube. Ele comandou o treinamentos visando o duelo de domingo.

Dúvidas

O lateral-esquerdo Victor Luís, que saiu sofreu um trauma na cabeça que provocou uma concussão - perda transitória da consciência – na Clássico-Rei do último domingo, esteve em campo com os demais atletas e deu voltas ao redor do campo.

Se Victor Luis não iniciar como titular, começa o jogo Bruno Pacheco. Outro que é dúvida é o meia Diego Rigonato, com lesão muscular no adutor direito.

Desfalques

Em contrapartida, serão desfalques o lateral-direito Nino Paraíba (suspenso), o volante Rodrigo Lindoso (recuperação de cirurgia no menisco medial) e o atacante Cléber (lesão no quadríceps femoral).

