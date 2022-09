Ceará tem retorno importante em reapresentação para jogo contra São Paulo; veja detalhes do treino

Com um clima bem mais leve em relação às últimas semanas, o elenco alvinegro se reapresentou na manhã desta terça-feira (13), no CT de Porangabuçu. Lucho González terá os reforços de Diego Rigonato, Vina e Jô contra o São Paulo. É o início da programação da equipe que conta com cinco dias de treinos até o confronto.

As novidades ficaram por conta do retorno do meia Diego Rigonato ao restante do elenco e o início da transição de Rodrigo Lindoso.

O volante realizou atividade separado do grupo principal.

O treino começou com os jogadores na atividade física realizada em circuitos, sob comando do preparador físico Diego Giachinno. O zagueiro Luiz Otávio, que havia sentido desconforto em outras rodadas, voltou a ser relacionado contra o Santos e treinou normalmente nesta terça-feira.

A vitória sobre o Santos por 2 a 1, na última rodada, encerrou a sequência negativa e, claro, melhorou o astral dos jogadores em Porangabuçu.

Em clima de descontração, até com a imprensa, o elenco alvinegro se reapresentou depois de dois dias de folga.

Entre as peças que Lucho poderá contar novamente diante do São Paulo, Vina e Jô também foram ao campo e fizeram atividade com o resto do grupo.

O camisa 77 do Vozão, ao lado de Zé Roberto, são as únicas opções de centroavante que o treinador argentino pode contar, no momento.

Departamento Médico

Apesar do retorno de Rigonato ao grupo e o início da transição de Lindoso, o Ceará segue com problemas no departamento médico. Os atacantes Jael, com edema na coxa, e Matheus Peixoto, que voltou a sentir entorse no tornozelo, voltaram a se lesionar. Os dois não participaram da atividade no campo, assim como Kelvyn e Cléber.