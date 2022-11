Ceará tem quatro remanescentes da Série B de 2017; veja nomes e contratos

O Ceará voltará a disputar a Série B do Brasileirão em 2023 e conta no seu atual elenco com remanescentes da campanha do acesso à primeira divisão do futebol brasileiro em 2017. Quatro jogadores que vestiram a camisa alvinegra na Série B de 2017 fazem atualmente parte da lista de jogadores do Vovô, apesar de ainda não terem permanência garantida para a disputa da próxima temporada.

LUIZ OTÁVIO

Zagueiro e capitão do Ceará, Luiz Otávio, de 34 anos, tem contrato com o Ceará até o dia 31 de dezembro de 2023. Ele chegou ao Alvinegro justamente na temporada 2017, ano que marcou a campanha do acesso à Série A. Luiz Otávio foi titular absoluto do Ceará naquela edição da Série B e somou, ao final da competição, 31 jogos disputados, além de um gol marcado. Ele permanece defendendo o Vovô desde então.

RICHARDSON

O volante Richardson, de 31 anos, é outro jogador que fez parte do elenco do Ceará na disputa da Série B em 2017. O jogador havia chegado no Vovô no ano anterior, vindo do Confiança. Ele foi um dos grandes nomes do Ceará na campanha do acesso, sendo titular e disputando 29 partidas da competição, com um gol marcado. Richardson foi para o futebol japonês em 2019, mas retornou ao Ceará em 2022. Ele tem contrato até 2024.

LIMA

O meia-atacante Lima, de 26 anos, chegou ao Ceará no decorrer da temporada 2017, mas tornou-se uma das principais peças do time que conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Emprestado pelo Grêmio, ele disputou 22 partidas daquela edição da Série B, somando cinco gols e cinco assistências. Após retorno ao Grêmio e passagem pelo futebol árabe, ele voltou ao Ceará em 2019 e tem contrato até 2023.

LEANDRO CARVALHO

Apesar de não atuar com a camisa do Ceará desde a temporada 2020, Leandro Carvalho segue pertencendo ao Vovô. O atleta está emprestado ao Remo, mas tem contrato com o Ceará até o final de 2023. O atacante chegou ao Ceará justamente na temporada 2017 e foi importante na reta final da Série B. Ele disputou 16 jogos da competição com a camisa alvinegra e marcou dois gols.