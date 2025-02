Ceará tem premiação milionária e negociação com centroavante: Jogada do Vozão

Novo episódio do Jogada do Vozão, desta vez falando sobre a classificação do Ceará para a segunda fase da Copa do Brasil 2025, que rendeu uma premiação milionária ao Vovô, além do time titular ideal para o técnico Léo Condé e da busca por reforços, sobretudo um centroavante, enquanto o time negocia com Pedro Raul, do Corinthians.

