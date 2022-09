Ceará tem prejuízo de mais de R$ 700 mil com danos na Arena Castelão

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (16) o prejuízo acumulado com danos na Arena Castelão em 2022. Ao todo, o clube alvinegro informou que mais de 1500 cadeiras foram danificadas. Além disso, entra na contabilização da equipe danificações em banheiros e em outros setores do estádio.

No somatório, o Ceará já teve prejuízo de mais de R$ 700 mil. Nas redes sociais, o clube disponibilizou um número para denunciar o vandalismo.

Ceará Sporting Club "Reforçamos que o futebol deve ser um espaço familiar, de paz, harmonia e união pelo esporte e de apoio ao Mais Querido."

O Ceará já teve um prejuízo de mais de R$ 720 mil com danos na Arena Vozão em 2022. São mais de 1500 cadeiras danificadas e outros diversos danos. Reforçamos que o futebol deve ser um espaço familiar, de paz, harmonia e união pelo esporte e de apoio ao Mais Querido. pic.twitter.com/h56aU06FBa — Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 16, 2022

No início do mês, o arquirrival Fortaleza, que também manda confrontos no estádio, divulgou prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

A equipe alvinegra volta a campo neste domingo (18) contra o São Paulo. O duelo acontece na Arena Castelão, com mais de 30 mil pessoas confirmadas antecipadamente.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil