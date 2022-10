Ceará tem pior campanha da história do clube na Série A dos pontos corridos até 29ª rodada

O Ceará vem numa fase difícil do Campeonato Brasileiro. A derrota para o América-MG, no último sábado, levou o time a uma marca ruim. Essa é a pior pontuação da equipe na 29ª rodada do torneio na era dos pontos corridos, inclusive incluindo 2011, ano em que foi rebaixado. Veja histórico.

Na edição de 2022, o Alvinegro amarga a 16ª posição e soma 31 pontos. Essa é a pior campanha da equipe no formato de pontos corridos do Brasileirão. Os números preocupantes da campanha alvinegra são piores que os de 2011, ano do rebaixamento do clube. Na época, o time somou 32 pontos. O melhor desempenho nessa fase do campeonato foi em 2020. O time estava em 10º lugar e somava 39 pontos.

HISTÓRICO DE PONTUAÇÃO NA 29ª RODADA

Legenda: Ceará tem pior desempenho na era dos pontos corridos no Brasileirão 2022. Foto: Divulgação

Este ano também é um dos piores ataques e que registra menor número de vitórias. Ao todo, foram apenas 27 gols marcados e apenas seis vitórias. O melhor desempenho ocorreu em 2020, quando o Vovô chegou a 10 vitórias e 40 gols marcados.

A equipe vem de uma sequência de três derrotas e busca recuperação. O Vovô enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão. O duelo será às 19h (de Brasília).

HISTÓRICO DE VITÓRIAS E GOLS MARCADOS NA 29ª RODADA

2010 - 9 vitórias, 24 gols marcados (12º)

2011 - 8 vitórias, 36 gols marcados (15º)

2018 - 8 vitórias, 24 gols marcados (14º)

2019 - 9 vitórias, 30 gols marcados (15º)

2020 - 10 vitórias, 40 gols marcados (10º)

2021 - 7 vitórias, 27 gols marcados (13º)

2022 - 6 vitórias, 27 gols marcados (16º)