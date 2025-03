Ceará tem o melhor início da temporada na última década com Léo Condé; veja números

Com contrato renovado no final do ano passado, o mineiro de 51 anos vem mantendo um retrospecto ainda mais positivo com a equipe esse ano. Além dos resultados, nos jogos é observado o bom desempenho da equipe, com Léo Condé fazendo o melhor início de temporada da década em relação aos treinadores passados do Alvinegro com 86,1% de aproveitamento. Com 12 jogos disputados até aqui, foram 10 vitórias, uma inclusive no Clássico-Rei, um empate e uma derrota, contra o Náutico em duelo válido pela Copa do Nordeste, superando o aproveitamento do elenco comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo em 2023 de 80,5%.

Legenda: Léo Condé conquistou a vitória no seu primeiro Clássico-Rei no comando do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Nesta temporada, um dos méritos que o treinador vem conseguindo melhorar é a defesa do time que, mesmo com o acesso ano passado, foi uma das piores do campeonato da Série B de 2024. Até o momento, disputando Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Vovô sofreu apenas 5 gols e marcou 24 gols ao seu favor.

Confira os retrospectos das temporadas anteriores:

2024 Vágner Mancini - 58,3% de aproveitamento

12 jogos

5 vitórias

6 empates

1 derrota

25 gols marcados

12 gols sofridos

2023 Gustavo Morígnio - 80,5% de aproveitamento

12 jogos

9 vitórias

2 empates

1 derrota

29 gols marcados

11 gols sofridos

2022 Tiago Nunes - 75% de aproveitamento

12 jogos

8 vitórias

3 empates

1 derrota

17 gols marcados

4 gols sofridos

2021 Guto Ferreira - 69,4% de aproveitamento

12 jogos

7 vitórias

4 empates

1 derrota

23 gols marcados

6 gols sofridos

2020 Argel Fuchs e Enderson Moreira - 55,5% de aproveitamento

12 jogos

4 vitórias

8 empates

0 derrotas

17 gols marcados

10 gols sofridos

2019 Lisca - 66,6% de aproveitamento

12 jogos

6 vitórias

6 empates

0 derrotas

21 gols marcados

5 gols sofridos

2018 Marcelo Chamusca - 69,4% de aproveitamento

12 jogos

8 vitórias

1 empate

3 derrotas

26 gols marcados

12 gols sofridos

2017 Gilmar dal Pozzo e Givanildo Oliveira - 61,1% de aproveitamento

12 jogos

6 vitórias

4 empates

2 derrotas

11 gols marcados

5 gols sofridos

2016 Lisca - 77,7% de aproveitamento

12 jogos

9 vitórias

1 empate

2 derrotas

24 gols feitos

7 gols sofridos

CHEGADA NO CEARÁ E ACESSO

Desde ter sido o nome escolhido para assumir o clube, após a demissão de Vágner Mancini em junho de 2024, Léo Condé e Ceará ainda vivem uma espécie de lua de mel. Segundo Haroldo Martins, CEO de futebol do Alvinegro, a escolha em favor do técnico pesou devido às consideradas boas chances do estilo de jogo aplicado pelo treinador se adaptar com as peças disponíveis do elenco e suas campanhas passadas no Campeonato Brasileiro Série B, tendo sido campeão da competição de 2023 com o Vitória.

Legenda: Léo Condé foi campeão da Série B de 2023 pelo Vitória-BA Foto: Victor Ferreira / Vitória-BA

No ano passado, desde a chegada do comandante no dia 27 de junho, o Ceará teve uma arrancada histórica na reta final da Série B da temporada passada com um retrospecto de 14 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 25 jogos, sendo 60% de aproveitamento. Com a conquista do Alvinegro, Léo Condé conseguiu seu quarto acesso na carreira.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto