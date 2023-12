Ceará tem negociações avançadas pela contratação do atacante Aylon

O Ceará mantém negociações avançadas para acertar a contratação do atacante Aylon, de 31 anos. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará procurou o staff do atleta e que as conversas para um acordo estão encaminhadas.

Faltam ser definidos detalhes do negócio, como o modelo da negociação (empréstimo ou definitivo) e também o tempo de contrato. Aylon, de 31 anos, vestiu a camisa do Grêmio Novorizontino na temporada 2023, somando 14 gols em 56 jogos.

Aylon foi um dos destaques do Novorizontino, que terminou a Série B do Brasileirão 2023 na quinta colocação, a apenas um ponto da zona de classificação para a elite do Campeonato Brasileiro. Na competição, Aylon somou sete gols e três assistências.

Natural de Esteio (RS), Aylon acumula passagens por Internacional, Paysandu, Goiás, América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, CSA e Ituano, além do próprio Grêmio Novorizontino.

O Ceará anunciou, até o momento, uma contratação para a temporada 2024. Trata-se do meio-campista Lourenço, que vestiu a camisa do Vila Nova na temporada 2023.