Ceará tem menos vitórias que os principais concorrentes contra o rebaixamento

O Ceará passa por uma fase conturbada na Série A. A equipe cearense caiu de rendimento na competição e, restando apenas sete rodadas para o término do campeonato, está muito próxima da zona de rebaixamento. Uma das principais razões para o momento delicado é a falta de vitórias. Em 31 jogos disputados, o Vovô venceu apenas seis partidas e é a segunda equipe com menos vitórias entre os 20 clubes que disputam a competição.

O Alvinegro supera apenas o Juventude em número de vitórias nesta edição do Brasileirão. A equipe de Caxias do Sul amarga a lanterna da Série A, com 20 pontos conquistados, somando apenas três vitórias até o momento. Todos os demais concorrentes do Ceará contra o rebaixamento têm mais vitórias que a equipe alvinegra: o Coritiba venceu dez partidas e Cuiabá, Atlético-GO e Avaí somam sete vitórias cada.

O baixo número de vitórias pode ser prejudicial para as pretensões do Ceará. Além de não ganhar mais pontos na tabela, a equipe também fica prejudicada em relação aos critérios de desempate. Segundo o regulamento do Brasileirão, em caso de empate no número de pontos entre equipes, o primeiro critério de desempate utilizado é o número de vitórias.

COMPROMISSOS IMPORTANTES PELA FRENTE

Com sete partidas pela frente, o Ceará precisará lutar para conquistar vitórias e assim assegurar sua permanência na elite do futebol brasileiro. Entre essas sete partidas, quatro serão contra equipes que estão na zona de rebaixamento e também lutam contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro: Cuiabá (32ª rodada), Atlético-GO (33ª), Avaí (37ª) e Juventude (38ª).