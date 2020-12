Ceará tem melhor desempenho como visitante na história da Série A

Tudo bem que a vitória do Ceará sobre o rival Fortaleza, no último domingo (20), ocorreu na Arena Castelão, palco dos jogos alvinegros como dono de casa no Campeonato Brasileiro. Porém, como o mandante da partida era o Tricolor de Aço, o triunfo marcante, com golaços do atacante Cléber e do meia Lima, ajudou na construção de mais uma marca importante na história do clube: o time de Guto Ferreira bateu a melhor campanha como visitante na história dos pontos corridos na Série A, com quatro vitórias alcançadas em 26 rodadas.

Ouça o podcast 'CearáCast'

Powered by RedCircle

O 2 a 0 conquistado ante a equipe leonina resultou em uma contagem importante e que explica o bom desempenho alvinegro na Série A 2020, competição em que ocupa a 10ª posição, com 35 pontos. De toda essa pontuação conquistada, 15 foram somados fora dos domínios alvinegros, alguns deles expressivos, como a vitória contra o Vasco da Gama por 4 a 1.

Além do resultado positivo frente aos cariocas e o Clássico-Rei com mando tricolor, o Vovô venceu o Bahia e o Atlético Goianiense. Empatou também com Botafogo, Fluminense e Athletico/PR.

Perfil mudou

Diferentemente de outros tempos, em que a conquista de bons resultados fora de casa dependia de atuações defensivas sólidas, com o time sofrendo na parte final da partida para manter os resultados como visitante, na edição de 2020 tem-se um Ceará que ataca o adversário como se estivesse atuando em solo cearense. Muito disso tem a ver com a postura firme do time na marcação e no ataque.

Guto Ferreira detalhou como gosta de ver o Ceará em campo. “É tranquilidade, foco, nível de concentração alto e equilíbrio. Costumo dizer que é mente gelada e coração fervendo. Desde o início do ano estão aqui, e cada um vai conhecendo o modo de jogar do companheiro de modo que um fortalece o outro. Trabalho de equipe é jogo de equipe e vitória da equipe”, explicou.

Vitórias fora de casa na Série A

2010

Atlético/MG 0 X 1 Ceará

2011

Internacional 0 X 1 Ceará

Avai 1 X 2 Ceará

Grêmio 1 X 3 Ceará

2018

Cruzeiro 0 X 2 Ceará

Flamengo 0 X 1 Ceará

Paraná 0 X 1 Ceará

2019

Bahia 1 X 2 Ceará

Avaí 1 X 2 Ceará

2020

Atlético/GO 0 X 2 Ceará

Vasco 1 X 4 Ceará

Bahia 0 X 2 Ceará

Fortaleza 0 X 2 Ceará

Além do Brasileiro

A mudança do perfil fora de casa do Vovô culminou também na conquista de outros resultados importantes por outras competições. Pela Copa do Nordeste foram quatro vitórias como visitante que valeram o título da competição nesta temporada. O Alvinegro bateu o Bahia duas vezes no Estádio Pituaçu, em Salvador.

Pela Copa do Brasil, foram outras três vitórias conquistadas como visitante contra Vitória, Brusque e Bragantino/PA. No Campeonato Cearense, o Vovô bateu o Pacajus, Atlético/CE e Barbalha.

Legenda: De virada, o Ceará venceu o Bahia, em Salvador, pela Copa do Nordeste Foto: Felipe Santos / cearasc.com

Contraponto

A vitória do Ceará contra o Fortaleza também valeu a quebra de um jejum negativo. O Alvinegro de Porangabuçu passou 5 jogos sem vencer na Arena Castelão nas últimas rodadas do Brasileiro, mas retomou o caminho de vitórias justamente contra o maior rival.

Se mantiver o aproveitamento fora e confirmar o bom desempenho no Castelão (dever de casa), o Vozão pode sonhar em conquistar marcas surpreendentes na classificação da Série A 2020.