Ceará tem melhor defesa da Copa Sul-Americana ao lado de outros dois times brasileiros

Líder do Grupo C, dependendo somente de si para avançar às oitavas de final e um dos únicos quatro invictos restantes na competição. A campanha do Ceará na Copa Sul-Americana já é, de fato, marcante positivamente. E um dos aspectos que mais dá sustentação para os bons resultados é o desempenho defensivo. Prova disso é que o Alvinegro tem a melhor defesa da competição internacional, ao lado de outros dois times brasileiros.

Até aqui, em cinco jogos, o Ceará sofreu apenas um gol. E ainda foi de pênalti, na partida de estreia, em que venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 1. Nas outras quatro vezes que entrou em campo, a defesa alvinegra passou em branco, sem ser vazada.

O desempenho é o mesmo de outros dois times brasileiros: Athletico-PR e Atlético-GO. O Furacão, que é líder do Grupo D, com 12 pontos após quatro vitórias e uma derrota, sofreu um único gol na derrota por 1 a 0 para o Melgar-PER, na 3ª rodada, fora de casa.

Já o time goianiense também só foi vazado uma vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Libertad-PAR, fora de casa, também na 3ª rodada da competição.

A linha defensiva por Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, auxiliada pelos volantes Charles e Oliveira, tem dado conta do recado e mantido a segurança na meta alvinegra.

Mesmo quando atuou com time reserva, contra o Bolívar, em La Paz, com João Ricardo, Buiu, Klaus, Jordan e Kelvin, tendo Fernando Sobral e Marlon como volantes, o sistema também mostrou a mesma solidez e segurança.

Prova de que Guto Ferreira pode confiar bastante no sistema que montou e nas peças que possui à disposição.