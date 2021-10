Ceará tem maratona de 8 jogos pela Série A em outubro; veja lista

O Ceará prepara o elenco para uma maratona de jogos na Série A do Campeonato Brasileiro neste mês de outubro: serão 8 partidas em 31 dias. O clube atuará uma vez a cada 3,8 dias, contrastando com setembro, quando entrou em campo apenas três vezes, sendo o último jogo no dia 25, quando venceu a Chapecoense por 1 a 0.

A sequência, que já seria intensa, foi dificultada pelo remanejamento de dois jogos para outubro. Palmeiras (19ª rodada) e Bahia (23º rodada) jogarão apenas agora com o Ceará. Assim, a soma de 8 jogos caiu no colo do técnico Tiago Nunes, que precisará adotar uma estratégia eficiente para não perder rendimento em campo.

A sequência começa diante do Inter, nesta quarta-feira (6), às 19 horas, no Castelão, e termina no último dia do mês, contra o Fluminense, ainda sem data, mas provelmente no dia 31, também no Castelão.

VEJA JOGOS DO CEARÁ EM OUTUBRO

Ceará X Internacional - 06/10, às 19h

Atlético-MG X Ceará - 09/10, às 16h30

São Paulo X Ceará - 14/10, às 19h

Ceará X Bragantino - 17/10, às 18h15

Ceará X Palmeiras - 20/10, às 19h

Juventude X Ceará - sem data definida, mas será provavelmente no dia 24

Bahia X Ceará - 27/10, às 19h

Ceará X Fluminense - sem data definida, mas será provalmente no dia 31

Jogos "casados"

De positivo, a ordem dos jogos indica pares de jogos em casa e fora, reduzindo o desgaste. Após o duelo com o Inter aqui, o Vovô enfrenta em sequência Atlético/MG e São Paulo fora em um intervalo de 5 dias, podendo permanecer no Sudeste do país para os dois jogos .

O mesmo acontece nas duas rodadas seguintes, contra Bragantno e Palmeiras, ambos no Castelão. Os dois jogos, separados por 4 dias, farão o Vovô atuar duas vezes em casa.

Legenda: Se Tiago Nunes dirigiu o Ceará em apenas 3 jogos em setembro, em outubro o número vai mais que dobrar, com 8 partidas Foto: Thiago Gadelha

Salto na tabela

Serão 24 pontos em disputa que podem encaminhar os objetivos do Vovô na temporada. Hoje o Alvinegro é o 12º colocado na Série A, com 28 em 21 jogos, ou seja, dois jogos a menos.

Como o Brasileirão desde ano terá um G9 por vagas na Libertadores, este é o objetivo do Ceará. O Alvinegro precisa de apenas dois pontos para empatar com Athletico/PR na tabela.

O Inter, próximo adversário do Ceará, é o 7º colocado, com 32 pontos em 22 jogos; o Fluminense 32 em 22 jogos) é o 8º; o Athletico/PR é o 9º, com 30 em 22 jogos; e o Cuiabá é o 11º, com 29 pontos em 23 jogos.

Dos times que estão logo abaixo dele, todos têm dois jogos a mais: São Paulo (28 pontos), América/MG (27 pontos) e Juventude (27 pontos).

Ou seja, o Alvinegro pode ganhar posições na tabela ao igualar o número de jogos dos adversários, mas terá que suportar a maratona.

Na Bronca

Diretoria e jogadores alvinegros se queixaram do adiamento do jogo contra o Bahia, que seria no último sábado e acontecerá no dia 27, mas destacaram a força do elenco.

"Essa questão fora de campo estamos deixando para que os outros resolvam. Lógico que queríamos estar dentro de campo no sábado (contra o Bahia), mas, infelizmente, não será possível. Temos um jogo marcado para quarta-feira (6) e temos que nos preparar para isso. Querendo ou não, independentemente do adversário, nós devemos estar preparados para o adversário que iremos enfrentar. Lógico que em alguns fatores é prejudicial, mas a gente já está sabendo e não vai caber a nós mudar nada. O mais importante é continuar treinando forte, fazendo o nosso melhor, para desempenhar o nosso melhor também", declarou Luiz Otávio.

Richard também destacou a força do elenco para superar a maratona de jogos.

"O calendário está todo bagunçado. O jogo do Bahia adiado não entendi ainda o porquê. Injusto. Mas a gente tem um grande elenco, uma grande equipe, estamos bem treinados. Não é o ideal, mas temos que passar por cima de tudo isso", disse ele.