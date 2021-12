Ceará tem lotação máxima no Castelão contra o América/MG, mas fica com apenas 50% da renda

Os clubes jogaram um ano e meio com estádios vazios, acumulando prejuízos, e puderam liberar público apenas em outubro. Ainda assim, com capacidade limitada em 10%, depois 30%. Os lucros só voltaram aos cofres quando a capacidade foi autorizada em 80%.

No último domingo, o Ceará colocou 50.854 pagantes contra o América/MG, com uma renda bruta de R$ 806.326,00, mas ficou apenas com 50,51% da renda líquida, por arcar com R$ 399.337,09 de despesas entre aluguéis e seguros, taxas e impostos, e despesas operacionais no Castelão.

Ou seja, o Vovô lotou o Castelão com capacidade máxima, mas só recebeu 50% da renda. Este foi o maior público do Ceará no ano e no futebol cearense. Já que o operacional do estádio a cada jogo é praticamente fixo.

São 25 tipos de despesas a cada jogo, entre elas aluguel do campo, seguro da arbitragem, seguro do torcedor, 5% para Federação local, 5% para o INSS, quadro móvel, alimentação, iluminação e placar, posto médico, ambulância e equipe médica e produção do evento.

Jogos anteriores

Em jogos anteriores, como diante de Corinthians, Cuiabá e Sport, com bons públicos, embora menores que o diante do América, o Vovô ficou com a porcentagem menor da renda.

Na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, foram 35.693 pagantes. As receitas foram de R$ 672.973,00 e as despesas de R$ 348.112,35, com o clube ficando com 48,2% da renda.

Os jogos contra Sport e Cuiabá, com públicos semelhantes, na faixa de 20 mil pagantes, a redução da renda é ainda maior.

Diante do Sport, na vitória por 2 a 1, foram 20.362 pagantes, com renda bruta de R$ 307.601,00 e apenas R$ 76.640,61 de renda líquida, apenas 24,9% da renda.

No confronto com o Cuiabá, o público foi um pouco maior do que diante dos pernambucanos (21.735 pagantes). A receita foi de R$ 358.083,00 e uma renda líquida de R$ 141.223,82, ficando com 39,4%.

Despedida

O jogo do Vovô diante do América/MG, quando empatou em 0 a 0 no Castelão, foi o último da equipe como mandante na Série A. Na última rodada do Brasileirão, na quinta-feira (9), o Alvinegro enfrenta o Palmeiras fora de casa, na Arena Barueri em São Paulo, às 21h30. O Vovô é o 10º colocado com 50 pontos, já garantido na Copa Sul-Americana, mas com chances de vaga na Pré-Libertadores.