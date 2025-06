Ceará tem jogo do acesso no futebol feminino contra Atlético-PI; veja horário e prováveis escalações

Atlético-PI x Ceará se enfrentam pela volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino A3 neste domingo (15). O jogo será às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

No jogo de ida, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga, o Ceará ficou no empate por 2 a 2 com as piauienses. Os gols das alvinegras foram marcados por Dri e Kaillanny. Com o resultado, nenhuma das equipes levou vantagem para o segundo confronto. Quem avançar para a semifinal estará garantido na Série A2 de 2026.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Atlético-PI: Grazi; Ludy, Sandra, Lorena e Duda; Silmara, Cris, Daniele e Geovana; Moara e Suellen. Técnica: Renata Costa.

Ceará: Lia; Cosma, Ale, Lana e Shakira; Nati, Jadyzinha e Suy; Dri, Dudinha e Jojo. Técnico: Erivelton Viana.



ATLÉTICO-PI X CEARÁ| FICHA TÉCNICA

Competição: quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino A2

Local: Albertão, em Teresina (PI).

Data: 15/06/2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)