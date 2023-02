Ceará tem histórico positivo em estreias na Copa do Brasil; veja retrospecto

Na quarta-feira (1), o Ceará estreará na Copa do Brasil, enfrentando a Caldense/MG, às 21h30 no estádio Ronaldão. A partida é válida pela 1ª Fase, e o confronto será em jogo único, com vantagem do empate para o Alvinegro, por ter melhor colocação no ranking da CBF.

E em 2023, será a 28ª participação do Vovô na competição. O Alvinegro tem muita tradição no torneio, chegando em duas semifinais, nos anos de 2005 e 2001 e uma final, em 1994.

Quando se trata de estreias o histórico do Ceará também é positivo. São 20 classificações e apenas 7 eliminações. Ou seja, o Vovô avançou em 74% das vezes.

Vale ressaltar que em algumas edições da Copa do Brasil, o Vovô não estreou na 1ª Fase, e sim em mais avançadas, por ter sido campeão da Copa do Nordeste no ano anterior.



Confira o histórico completo do Vovô em estreias na Copa do Brasil

1990 (classificado)

Ríver-PI 2x2 Ceará

Ceará 1x0 Ríver-PI

1991 (eliminado)

Paysandu 1x0 Ceará

Ceará 0x0 Paysandu

1993 (classificado)

Ceará 1x0 Goiatuba-GO

Goiatuba 2x3 Ceará

1994 (classificado)

Ceará 2x0 Campinense-PB

Campinense-PB 2x1 Ceará

1997 (classificado)

Ceará 1x0 Fluminense-RJ

Fluminense-RJ 0x0 Ceará

1998 (eliminado)

Ceará 1x1 Palmeiras-SP

Palmeiras-SP 6x0 Ceará

1999 (eliminado)

Vila Nova-GO 2x1 Ceará

Ceará-CE 0x0 Vila Nova-GO

2000 (eliminado)

Sampaio Corrêa-MA 0x0 Ceará

Ceará 1x1 Sampaio Corrêa-MA

2001 (classificado)

Ceará 3x1 Paraná

Paraná 2x2 Ceará

2002 (classificado)

Rio Negro-AM 0x1 Ceará

Ceará-CE 2x0 Rio Negro-AM

2003 (classificado)

Confiança 1x0 Ceará

Ceará 2x0 Confiança



2005 (classificado)

4 de Julho-PI 0x0 Ceará

Ceará 2x1 4 de Julho-PI

2007 (classificado)

Barras-PI 1x0 Ceará

Ceará 2x0 Barras-PI

2009 (eliminado)

Central-PE 0x0 Ceará

Ceará 1x1 Central-PE

2010 (classificado)

Picos-PI 0x5 Ceará-CE

2011 (classificado)

Cuiabá-MT 0x2 Ceará-CE

2012 (classificado)

Gama-DF 0x2 Ceará-CE

2013 (classificado)

Ceilândia-DF 0x0 Ceará-CE

Ceará-CE 4x3 Ceilândia-DF

2014 (classificado)

Parnahyba-PI 0x1 Ceará-CE

Ceará-CE 4x1 Parnahyba-PI

2015 (classificado)

Confiança-SE 0x0 Ceará-CE

Ceará-CE 1x0 Confiança-SE

2016 (classificado)

Joinville-SC 0x1 Ceará-CE

Ceará-CE 1x0 Joinville-SC

2017 (eliminado)

Boavista-RJ 1x0 Ceará-CE

2018 (classificado)

Brusque 0x1 Ceará

2019 (classificado)

Central-PE 1x1 Ceará-CE

2020 (classificado)

Bragantino-PA 1x2 Ceará-CE

2021 (eliminado)

Fortaleza-CE 1x1 Ceará-CE

Ceará-CE 0x3 Fortaleza-CE

2022 (classificado)

São Raimundo-RR 0x3 Ceará-CE