Ceará tem eleições para Conselho Deliberativo no dia 15 de dezembro; veja detalhes

O Ceará convocou na manhã desta segunda-feira (14) os sócios-adimplentes do clube para comparecimento nas eleições do Conselho Deliberativo. O pleito que irá conhecer novos membros efetivos e suplentes, ocorrerá no dia 15 de dezembro, na sede da gremiação, na Av. João Pessoa, em Porangabuçu.

A Assembleia Geral irá eleger Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário-Geral e Secretário-Adjunto, além de suplentes para o mandato de 2023 a 2026.

Os candidatos precisam lançar suas chapas até o dia 1º de dezembro de 2022. As inscrições dos concorrentes devem acontecer na sede do clube.

COMO FUNCIONA

A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará é comandada por uma comissão eleitoral, que é composta pelo presidente Odésio Aguiar de Castro e outros cinco membros.

QUEM PODE VOTAR

Apenas associados contribuintes adimplentes podem votar e ser votado. A determinação acontece depois de reunião no dia 8 de abril de 2021 no Conselho Deliberativo do Ceará.

