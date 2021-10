Ceará tem dúvida na equipe titular para jogo contra o Internacional

O técnico Tiago Nunes tem uma dúvida na equipe titular do Ceará para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Castelão.

A presença do goleiro Richard é incerta para o jogo. Ele não treinou durante a semana e passa por avaliação médica. Com isso, João Ricardo deve aparecer no gol alvinegro pela primeira vez na Série A 2021.

João Ricardo se recuperou de uma cirurgia na mão direita e vem em ritmo forte de treinamentos, estando apto para entrar em campo.

Legenda: Richard é um dos jogadores que mais entraram em campo pelo Ceará na temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Outras mudanças

O técnico Tiago Nunes também pode promover mais mudanças na equipe titular alvinegra, desta vez por opção técnica e tática. Cléber pode ganhar chance no lugar de Jael, que não teve bom desempenho contra a Chapecoense, apesar do gol de pênalti.

Lateral Igor, último reforço do Alvinegro para a Série A, também pode ter a primeira chance entre os 11 titulares. Com isso, Gabriel Dias pode ir para o banco de reservas.

