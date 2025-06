Ceará tem desfalques nos três setores do campo; veja boletim médico

O Ceará terá desfalques nos três setores do campo para o duelo contra o Botafogo. O clube divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (4). O técnico Léo Condé não poderá contar com Matheus Bahia, Rômulo e Aylon. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O lateral-esquerdo se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, que está em tratamento fisioterápico. Já o meia Rômulo está com viroso. No setor ofensivo, o desfalque é Aylon, que trata um edema anterior da coxa direita e está em fisioterapia.

O Alvinegro de Porangabuçu está décimo na tabela, com 15 pontos somados. Já o Botafogo, atual Campeão Brasileiro e da Libertadores, está logo acima, com a mesma pontuação. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham ao vivo e em tempo real. (Clique aqui).