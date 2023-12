Ceará tem conversas com Atlético-GO para contratar zagueiro Ramon Menezes

O Ceará tem conversas com o Atlético-GO para a contratação do zagueiro Ramon Menezes, que defendeu tanto o Dragão quanto o CRB-AL na Série B de 2023. A tendência é de um desfecho positivo, mas o Alvinegro tem concorrência.

O próprio CRB e alguns times da Série A têm interesse em contar com o defensor na próxima temporada, mas no Atlético-GO, que tem contrato com Ramon até o fim de 2024, acredita-se que a negociação com o Ceará deve andar. Não se sabe ainda o modelo do negócio.

Com 28 anos, Ramon Menezes é destro e pode atuar também como volante. Neste ano ele jogou 19 partidas pelo Atlético-GO e 15 pelo CRB, sendo titular na maioria das partidas que fez em ambos. Tem também passagens por Cruzeiro e Vitória, além de já ter jogado em Israel.

Reposição

Ramon poderá ser a reposição para a vaga de Tiago Pagnussat, que acertou com o Avaí para 2024. O Vovô ainda não anunciou nenhum reforço para a zaga, na reformulação de elenco para 2024. Somente o zagueiro Luiz Otávio terá seu contrato renovado, mas passará por cirurgia no joelho.