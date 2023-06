Ceará tem Barroca e dois jogadores na seleção da 11ª rodada da Série B; confira

O Ceará tem dois jogadores na seleção da 11ª rodada do Brasileirão Série B. O atacante Vitor Gabriel e o zagueiro Tiago Pagnussat entraram na lista divulgada na noite desta quinta-feira (8), ao fim da rodada. Eduardo Barroca foi escolhido o melhor técnico.

O centroavante alvinegro abriu o placar na vitória por 3 a 0 diante do Atlético-GO. Além disso, ele deu assistênciia para o segundo gol do alvinegro, marcado por Erick. Guilherme Castilho fez o terceiro da equipe. As equipes se enfrentaram na terça-feira (6), no Estádio Antônio Accioly.

A seleção completa da rodada é formada por: Jordi (Novorizontino); Matheus Pivô (Sampaio Corrêa), Renato Silveira (Novorizontino), Tiago Pacnussat (Ceará) e Rodrigo (Vila Nova); Marthã (Ituano), Jorginho (Sport) e João Paulo (CRB); Juba (Sport), Vitor Gabriel (Ceará) e Rodrigo Rodrigues (Juventude).

Após vencer o Dragão, o Ceará subiu para 7º na tabela. A equipe soma 19 pontos e enfrenta o CRB neste sábado (10), na Arena Castelão. O duelo, válido pela 12ª rodada da Série B, será às 19h30 (de Brasília).