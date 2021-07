Ceará tem ausências e retornos para enfrentar o Fortaleza no Clássico-Rei

O técnico Guto Ferreira teve semana livre para ajustar os detalhes do Ceará para enfrentar o Fortaleza, às 20h30min deste domingo (1º), no Clássico-Rei válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o comandante alvinegro deverá fazer mudanças na equipe, já que conta com retornos importantes e também algumas ausências.

Os "reforços" são positivos, e ficam por conta do lateral-direito Buiú e do volante Marlon, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Sport e devem retornar ao time titular. Além deles, o lateral-direito Gabriel Dias e o atacante Speed Mendoza também estão liberados. O Alvinegro conseguiu reverter a suspensão dos dois no STJD.

O zagueiro Luiz Otávio é outro que pode ser novidade no time principal. Recuperado de lesão, ele já ficou no banco contra o Sport e pode aparecer entre os titulares.

Por outro lado, Guto não poderá contar com o zagueiro Klaus, que sofreu lesão no ombro esquerdo e precisou passar por cirurgia, ficando afastado dos gramados ainda sem previsão de retorno. O volante Oliveira, que está em tratamento de púbis, é outro desfalque, assim como o centroavante Jael, que segue suspenso.

Dos novos contratados, Airton, que já estreou, será relacionado e pode jogar, mas o atacante Erick ainda não foi regularizado e segue de fora.

O provável Ceará para o Clássico-Rei tem: Richard; Buiú (Fabinho), Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Cléber.