Ceará tem aproveitamento de 50% nos últimos 10 pênaltis cobrados entre 2021 e 2022

O Ceará estreou na temporada 2022 vencendo o Sergipe, na última segunda-feira (31), pela Copa do Nordeste. A partida marcou a estreia de seis dos oito contratados para o ano. Porém, o confronto diante do sergipanos, também alertou o torcedor alvinegro para uma incômoda situação que se repete ano após ano: a ineficiência em cobranças de pênaltis.

O atacante Zé Roberto, autor do gol da vitória, poderia ter se consagrado na estreia pelo Ceará. Logo após abrir o marcador, teve a chance de ampliar, em cobrança de pênalti, mas desperdiçou. A cobrança desperdiçada foi a 5ª do Alvinegro de Porangabuçu entre as temporadas 2021 e 2022.

O retrospecto do Ceará em cobranças de pênalti, inclusive, é de igualdade. Nas últimas duas temporadas (2021 e 2022), o Alvinegro teve 10 pênaltis a favor. Foram cinco acertos e cinco erros. O levantamento não leva em consideração as cobranças desperdiçadas pelo clube na final da Copa do Nordeste 2021 .

Veja o retrospecto do Ceará em cobranças de pênaltis entre 2021 e 2022

25/03/2021 (Copa do Nordeste) - Botafogo-PB 1 x 1 Ceará (Vina errou a cobrança)

18/04/2021 (Copa do Nordeste) - Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa (Vina errou a cobrança)

21/04/2021 (Sul-Americana) - Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann (Mendoza acertou a cobrança)

05/05/2021 (Sul-Americana) - Bolívar 0 x 0 Ceará (Jael errou a cobrança)

20/05/2021 (Sul-Americana) - Ceará 2 x 0 Bolívar (Vina acertou a cobrança)

05/06/2021 (Série A do Brasileirão) - Santos 3 x 1 Ceará (Vina acertou a cobrança)

25/09/2021 (Série A do Brasileirão) - Ceará 1 x 0 Chapecoense (Jael acertou a cobrança)

31/10/2021 (Série A do Brasileirão) - Ceará 1 x 0 Fluminense (Vina acertou a cobrança)

07/11/2021 (Série A do Brasileirão) - Ceará 1 x 0 Cuiabá (Cléber errou a cobrança)

31/01/2022 (Copa do Nordeste) - Sergipe 0 x 1 Ceará (Zé Roberto errou a cobrança)

Legenda: O meia-atacante Vina acertou três das cinco cobranças em 2021 Foto: Divulgação / Ceará SC

Atribuindo as cobranças de pênaltis na final da Copa do Nordeste 2021 entre Ceará e Bahia, a equipe alvinegra desperdiçou mais duas cobranças. Na ocasião, Jorginho e Marlon não conseguiram converter.

Próximo confronto

O Ceará volta a campo no sábado (5), às 17h45, contra o Fortaleza, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será disputado na Arena Castelão. Para a partida, o técnico Tiago Nunes terá o retorno sete jogadores.