Ceará tem a 5ª melhor campanha como visitante na Série B, mas ainda não venceu fora com Guto

Depois do frustrante empate em 1 a 1 com a Ponte Preta no Castelão, pela 23ª rodada da Série B, o Ceará volta suas atenções para o confronto com o Tombense/MG, fora de casa. O duelo será no sábado (26), às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Estacionado na 10ª colocação da Série B com 34 pontos, o Vovô precisa de uma reação histórica para o acesso e ela passa por recuperar seu retrospecto como visitante e vencer fora de casa.

O clube tem a 5ª melhor campanha como visitante desta Série B, com 16 pontos em 12 jogos (ou 44,4% de aproveitamento), abaixo apenas as de Juventude (20 pontos), Novorizontino (19), Vila Nova (17) e Vitória (17). mas ainda não venceu fora de casa com o técnico Guto Ferreira.

Contraste

Antes da chegada do treinador, o aproveitamento fora de casa era de 66,6%, com 4 vitórias, 2 empates (conseguidos com o técnico Eduardo Barroca) e apenas uma derrota (ainda como Morínigo, na estreia).

Já com Guto Ferreira, o aproveitamento do Vovô caiu vertiginosamente: 13,3% dos pontos. Em 5 jogos, são 2 empates e 3 derrotas.

Ceará como Visitante antes de Guto Ferreira

Ituano 2x0 Ceará (com Morínigo)

ABC 1x2 Ceará (com Barroca)

Ponte Preta 0x0 Ceará (com Barroca)

Criciúma 1x2 Ceará (com Barroca)

Londrina 1x3 Ceará (com Barroca)

Atlético/GO 0x3 Ceará (com Barroca)

Sampaio Corrêa 1x1 Ceará (com Barroca)

Ceará como Visitante com Guto Ferreira

Sport 2x0 Ceará

Mirassol 1x1 Ceará

Juventude 1x0 Ceará

Guarani 0x0 Ceará

Vitória 1x0 Ceará