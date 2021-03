Ceará tem 9 atacantes no elenco e opções de força e velocidade; veja como Guto pode armar time

Como era de se esperar, o Ceará sacramentou a aquisição em definitivo do meia Lima junto ao Grêmio nesta quinta-feira (18). O atleta já está na capital cearense e reintegrado ao elenco de jogadores. Com esta compra, o Alvinegro segue em busca de um zagueiro no mercado, mas encerra o ciclo de contratações para o setor ofensivo, que conta, agora, com um amplo leque de boas opções ao técnico Guto Ferreira.

Embora seja meia de origem, Lima está listado no site oficial do Ceará como atacante, ao lado de nomes como Yony González, Steven Mendoza, Jael, Cléber, Saulo Mineiro e Felipe Vizeu. Todos com credenciais e capacidade para brigar por titularidade quando estiverem na melhor forma.

Além deles, os jovens Rick e Jacaré (que sofreu lesão no joelho e ficará afastado dos gramados por oito meses) completam a lista.

São nove atacantes ao todo. Pode parecer muito, mas considerando o calendário apertado e a grande quantidade de jogos que o Vovô terá, disputando cinco competições (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana), é preciso ter elenco numeroso e também qualificado, para que as trocas mantenham o nível de atuação.

Modelo de jogo

Legenda: Mendoza foi recebido por Vina. Eles jogaram juntos no Bahia Foto: Felipe Santos/Cearasc

É interessante ver como o Ceará procurou alternativas que se encaixam bem no modelo de jogo utilizado pelo técnico Guto Ferreira. González, Mendoza, Saulo e Lima são alternativas de muita velocidade para os lados do campo e auxiliam bastante quando a equipe não tem a bola, na recomposição para fechar espaços, facilitando a estratégia de transições rápidas utilizada pelo treinador.

O ex-jogador do Grêmio, inclusive, foi peça importantíssma nos bons resultados do Vovô na temporada 2020. Com 6 gols, ele foi o vice-artilheiro do time na Série A do Brasileiro, ao lado de Cléber e atrás somente de Vina.

Cléber, Jael e Vizeu são os centroavantes, jogadores de referência ofensiva, que atuam centralizado e com bastante presença de área, os responsáveis pela profundidade da equipe. Saulo também desempenha a função.

Meias

Legenda: Vina é a principal peça ofensiva do Ceará Foto: Camila Lima / SVM

Lima pode atuar também como meia centralizado, sua posição de origem. A concorrência no setor, porém, é qualificada. Vina é titular absoluto e Jorginho foi contratado para ser o reserva imediato. Dois jogadores articuladores, de qualidade no passe, criação de jogadas e que gostam de pisar na área, com aproximação para finalizar.

Marlon, que é polivalente e pode desempenhar mais de uma função no meio de campo, Felipe Baxola e Wescley são as outras alternativas para o setor. Os dois últimos, porém, ainda estão devendo.

Clássico-Rei

Legenda: Atleta foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (18) Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC

Para o Clássico-Rei deste sábado (20), não deverá ser possível ver um ataque com "força máxima" ainda, tendo em vista que muitos atletas ainda estão aprimorando o condicionamento físico. O próprio Yony González, em sua apresentação, destacou que pode ir pro jogo, mas ainda não está 100%.

"Eu falo que a gente precisar estar sempre pronto. Eu fiquei um tempo parado, agora que consegui trabalhar bem, estou me sentindo melhor, não estou na minha melhor forma, mas estou pronto para jogar. Se o Guto quiser me utilizar no jogo, estarei pronto para jogar, para ajudar os meus companheiros", afirmou.

Certo é que Guto tem boas opções em mãos para montar um setor ofensivo qualificado e com alternativas.