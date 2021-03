Ceará tem 8 opções de volantes, e Guto busca melhor opção para saída de jogo e marcação

Após o Clássico-Rei, que terminou empatado sem gols no último sábado, o técnico do Ceará, Guto Ferreira, admitiu precisar de um volante mais completo, que una um poder de marcação forte e consiga propor bem em passe.

De acordo com o treinador, ele buscará um volante assim para o time sem necessariamente contratar, e sim buscando isso nos treinamentos. No Clássico-Rei, Guto detectou dificuldade dos volantes saírem jogando com o Fortaleza encurtando os espaços.

"Para cada momento teremos um jogador correto até que a gente tenha um jogador completo, que tenha o poder de marcação forte e consiga propor bem. Isso o treinamento vai trazendo no decorrer do nosso trabalho", explicou.

No Clássico, ele escalou Fernando Sobral e William Oliveira, volantes com muita força física e poder de marcação, com o primeiro sendo mais veloz e com melhor passe.

"O Sobral é um jogador que acha bons passes também e deu boas assistências na temporada passada. O William sim é um jogador de pegada, principal virtude dele é a proteção, cabeça de área".

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Os candidatos

Legenda: Volante Fernando Sobral é um dos destaques do time Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

E quem poderia ser no elenco este jogador de meio campo mais completo que Guto quer? Guto tem 8 volantes: Fernando Sobral, Willian Oliveira, Charles, Fabinho, Oliveira, Pedro Naressi, Marthã e Geovane.

O principal candidato é mesmo Fernando Sobral. Além de ter sido um dos maiores "ladrões de bola" da Série A, o jogador também tem bom passe, com 3 assistências para gol no Brasileirão de 2020.

De acordo com o SofaScore, Fernando Sobral teve 3 desarmes por partida, sendo o melhor do Ceará no quesito. Charles também tem um bom poder de marcação com dois desarmes por jogo na Sèrie A e bom passe, mas não é tão veloz na recomposição quanto Fernando Sobral.

Fabinho marca mais, é veloz mas tem pode de passe limitado, ainda que possa evoluir tanto quanto Sobral e Charles. Willian Oliveira e Oliveira são mais marcadores, enquanto Pedro Naressi é mais técnico, com poder de marcação menor.

Ou seja, todos tem potencial para crescimento técnico e buscar realizar a função de volante "completo" que Guto Ferreira quer.