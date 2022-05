Ceará tem 7 desfalques para enfrentar o São Paulo; veja lista e provável escalação

Em alta pela inédita vaga nas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana, o Ceará visita o São Paulo neste sábado (28), às 19h, no Morumbi, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vozão tem 7 desfalques para o duelo, sendo de dois titulares. O volante Richard Coelho foi expulso diante do Santos e está fora, assim como Erick, que recebeu o 3º cartão amarelo no mesmo jogo.

Outros desfalques

Além deles, o Vozão não conta com outros 5 jogadores, que não viajaram com a delegação também participaram de atividade no CT de Porangabuçu: O lateral-direito Buiú e o volante Fernando Sobral finalizaram transição e realizaram trabalhos com o restante do grupo. O atacante Jael e o meia Léo Rafael estão em fase final de transição. E Dentinho fez um trabalho na academia do clube.

Provável Escalação

Assim, com dois desfalques de titulares, o Ceará deve entrar em campo com: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Richardson, Rodrigo Lindoso, Geovane; Lima, Mendoza e Vina.