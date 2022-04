Ceará tem 7 baixas para enfrentar o Tombense-MG pela Copa do Brasil; veja lista de jogadores

O treinador Dorival Júnior, do Ceará, apresenta muitos desfalques para enfrentar o Tombense-MG nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio Soares de Azevedo, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Pelo menos sete atletas não viajaram com a delegação alvinegra para Minas Gerais.

A lista contempla: os laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Victor Luís; os volantes Fernando Sobral, Richardson e Richard; e atacantes Dentinho e Matheus Peixoto. O boletim médico será divulgado antes do jogo.

Legenda: O volante Richardson sentiu desconforto na coxa durante jogo contra o Botafogo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os desconfortos musculares e as lesões se intensificaram na temporada de 2022 com a sequência de jogos e o baixo intervalo de descanso. Desde a chegada da nova comissão técnica, o Vovô disputa jogos em São Paulo (Palmeiras) e na Venezuela (La Guaira-VEN), por exemplo.

A última atualização do Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube tinha Jael (recuperação pós-cirúrgica), Buiú (recuperação pós-cirúrgica), Victor Luis (lesão muscular), Dentinho (edema muscular) e Fernando Sobral (lombalgia). A intensidade também amplia esse desgaste.

