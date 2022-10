Ceará tem 66% de chance de permanência na Série A; veja probabilidade para Sul-Americana

O Ceará segue na briga contra o rebaixamento na reta final da Série A. Após empatar com o Atlético-MG, o time caiu para a 16ª posição, mas somou 33 pontos, abrindo três de vantagem para Cuiabá, que abre o Z-4. Restando sete jogos para o fim da competição, a equipe encara o time de Mato Grosso no próximo domingo (16), às 16h, na Arena Castelão.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Vovô tem 33,5% de chance de descenso, ou seja. 66% de chance de permanência. O índice de queda à Série B é menor que todos os atuais clubes que estão no Z-4: Juventude (99,9%), Avai (93%), Atlético-GO (84,5%) e Cuiabá (68,6%). O detalhe: o time alvinegro irá enfrentar esses adversários até o encerramento do Brasileirão.

Caso se afaste do Z-4, o Ceará pode mirar também uma classificação à Sul-Americana. Nesse cenário, a institução estima que as probabilidades são 2,6% para Sula. O cálculo da UFMG considera o G-12 da classificação: do 7º ao 12º ganhariam vaga para a Sul-Americana. Como a atual Libertadores e a Copa do Brasil estão nas finais, os resultados devem aumentar as chances, subindo o quadro do 9º ao 14º.

Isso também resultaria em mais vagas na própria Libertadores, que ficaria do 1º ao 8º colocado - com o 6º e o 7º se classificando para a pré-Libertadores. Nesse contexto, todos os times ganham mais chances de classificação.

Probabilidades do Ceará na Série A (UFMG)

Rebaixamento : 33,5% (66,5% de permanência)

: 33,5% (66,5% de permanência) Sul-Americana : 2,6%

: 2,6% Libertadores: 0%

Últimos jogos do Ceará na Série A de 2022

16.10 - Ceará x Cuiabá | Arena Castelão, às 16h.

23.10 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 18h.

26.10 - Internacional x Ceará | Beira-Rio, às 21h45.

31.10 - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 20h.

05.11 - Corinthians x Ceará | Neo Química Arena, às 20h30.

09.11 - Avaí x Ceará | Ressacada, às 19h.

13.11 - Ceará x Juventude | Arena Castelão, às 16h.