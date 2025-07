Ceará tem 4 titulares pendurados para jogo contra o Internacional no Beira-Rio

O Ceará enfrenta o Internacional, no domingo (20), às 11 horas no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

E para a partida, o Vovô tem um jogador suspenso pelo 3º cartão amarelo, Lucas Mugni, e quatro 'pendurados', com dois cartões.

O zagueiro Willian Machado, os laterais Matheus Bahia e Fabiano Souza, e o atacante Galeano.

Os quatro jogadores são titulares absolutos do Vovô na temporada. Quem for advertido com cartão amarelo, ficará de fora da partida contra o Mirassol, no dia 13, às 19 horas no Castelão, pela 16ª rodada.

Veja também Jogada Lucas Mugni recebe 3º amarelo e não enfrenta o Inter em Porto Alegre no domingo Jogada Condé afirma que Pedro Raul e Pedro Henrique 'fizeram falta' em derrota de Ceará para o Corinthians Vladimir Marques Análise: Derrota do Ceará em jogo fraco evidencia necessidade de reforços

Retornos

Para o duelo com o Inter, o Vovô terá o retorno de dois atacantes: Pedro Raul e Pedro Henrique, que cumpriram suspensão diante do Corinthians.

Na tabela

O Vozão é o 10º colocado da Sèrie A com 18 pontos em 13 jogos. Já o Internacional é o 14º com 14 pontos em 13 jogos.