Ceará tem 30 mil torcedores garantidos contra Santos pela Série A; confira valores dos ingressos

O Ceará divulgou, nesta sexta-feira (9), a parcial de público para o jogo contra o Santos, neste sábado (10), às 16h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Segundo o clube, 30 mil torcedores já garantiram presença no jogo.

O total de torcedores envolve os check-ins dos sócios-torcedores, além dos ingressos vendidos. O setor inferior norte está esgotado.

JÁ SÃO MAIS DE 30 MIL ALVINEGROS CONFIRMADOS PARA CEARÁ X SANTOS!🏟🔥



Aproveite a promoção e diga ao atendimento quem é o seu amigo #SócioVozão para garantir 50% de desconto no valor do ingresso Superior Norte.* pic.twitter.com/tllBn1ypnp — Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 9, 2022

Veja os valores e setores disponíveis para o duelo:

Superior Norte - R$ 40,00 (Inteira) / R$ 20,00 (Meia)

Superior Central - R$ 20,00 (Inteira) / R$ 10,00 (Meia)

Inferior Sul - R$ 20,00 (Inteira) / R$ 10,00 (Meia)

Especial - R$100,00 (Inteira) / R$ 50,00 (Meia)

Premium - R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia)



Confira os pontos de venda neste sábado:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 12h

Castelão: 11h30 às 17h45

Lojas do Vozão em Shoppings: 10h às 16h30

Estreia em casa

A partida marca o primeiro jogo do técnico Lucho González em casa no comando do Ceará. A estreia dele foi no Maracanã, contra o Flamengo, no último domingo, no empate em 1 a 1.



Na Tabela

Na tabela de classificação, o Ceará está em 15º, com 28 pontos. O Santos aparece em 10º, com 34. No 1º turno do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentou o rival em Barueri e empatou em 0 a 0.