Ceará tem 30 mil torcedores garantidos contra Cuiabá; confira valores dos ingressos

O Ceará divulgou, na noite desta sexta-feira (24), a parcial de público para o jogo contra o Cuiabá, marcado para domingo (16), às 16h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. Já estão garantidos mais de 30 mil torcedores. O setor inferior Norte já está esgotado.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 16º, com 33 pontos, enquanto o Cuiabá é o 17º com 30, portanto, um confronto direto pela permanência na Série A do Brasileiro.

Confira os setores disponíveis e valores

Superior Norte, Central e Inferior Sul R$ 20,00 (inteira)

Especial: R$ 100,00 (inteira)

Premium: R$ 280,00 (inteira)

Confira os locais e horários da venda:

Venda no site: vozaotickets.com

Disponível até às 16h, do sábado (15).

Venda nas Lojas Vozão

Loja Vozão - Sede (Av. João Pessoa - 3552).

Horário: sábado: 9h às 12h.

Lojas Vozão - Shoppings Parangaba, RioMar Kennedy, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Cariri Garden Shopping.

Horário: sábado: 10h às 21h / domingo: 13h às 16h.

Venda no Castelão

Bilheteria - B1 - 11h às 17h15.

Obs: A venda de ingressos na Arena Vozão acontecerá apenas no dia da partida.

