Ceará tem 100% de aproveitamento contra o Londrina jogando em casa; veja números

Nesta quarta-feira (06), o Ceará recebe o Londrina, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, pela 27ª rodada da Série B de 2023. De olho em diminuir ainda mais a sua distância para o G-4 da competição, o time de Vagner Mancini quer aproveitar o bom retrospecto para conseguir sua segunda vitória seguida na competição. Diante dos paranaenses, o Vozão tem 100% de aproveitamento atuando dentro dos seus domínios. Ao todo, foram quatro jogos e quatro vitórias em solo cearense, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

No geral, o Alvinegro também leva vantagem com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota em 10 partidas oficiais disputadas. A única derrota do Ceará foi na campanha do acesso na Série B de 2017, quando perdeu por 3 a 2, fora de casa. Já no primeiro turno da atual edição da Série B, ainda sob o comando de Eduardo Barroca, o Vovô venceu o rival por 3 a 1, no Estádio do Café.

VEJA HISTÓRICO:

Ceará 3 x 0 Londrina - Série B 1999

Londrina 1 x 1 Ceará - Série B 2002

Londrina 0 x 0 Ceará - Série B 2003

Ceará 2 x 1 Londrina - Série B 2004

Ceará 1 x 0 Londrina - Série B 2016

Londrina 1 x 1 Ceará - Série B 2016

Ceará 1 x 0 Londrina - Série B 2017

Londrina 3 x 2 Ceará - Série B 2017

Londrina 1 x 2 Ceará - Copa do Brasil 2018

Londrina 1 x 3 Ceará - Série B 2023